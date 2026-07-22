Umanoidi, robot e AI in piazza. Un fuorisalone dell'innovazione

Umanoidi e robot in piazza, prove di mobilità intelligente, dibattiti sull'IA o sulla cybersicurezza, "menu o drink dell'innovazione" nei locali. La città ospita il 21 ottobre "Ces Unveiled Milan", prima tappa europea del programma per promuovere il Ces (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico per l'innovazione tecnologica e le starup che si svolge ogni anno a Las Vegas. Si terrà all'Allian Mico e Fondazione Fiera Milano ha coinvolto Comune, Regione, Assolombarda, Confcommercio e altre realtà del settore per organizzare tra il 16 e il 21 ottobre un vero e proprio "fuorisalone" con eventi diffusi. Installazioni, mostre, showcase tecnologici, installazioni temporanee. Tutti gli enti hanno firmato un protocollo d'Intesa (coinvolti anche Camera di Commercio, Comune di Rho, Anitec-Assinform, Assintel) che impegna tutti a "valorizzare Milano e la Lombardia come cuore europeo dell'innovazione" e a favorire la partecipazione di cittadini e imprese tecnologiche. A partire dall'Avviso pubblico che il Comune lancerà per mettere a disposizione spazi pubblici e creare un "palinsesto diffuso": da largo Augusto a La Foppa, largo Treves, piazza Affari, Beccaria, Cordusio, Duca d'Aosta, piazza e via Mercanti, Cadorna, XXV Aprile, San Babila, XXIV Maggio. Parteciperanno startup selezionate di diversi settori, dalla salute digitale al luxury tech, dall'agritech, all'aerospazio. Regione metterà a disposizione piazza Città di Lombardia e il Belvedere Berlusconi). Confcommercio Milano, ha anticipato il segretario generale Marco Barbieri, aprirà Palazzo Castiglioni per un proprio evento dedicato. Coinvolte anche location private, ristoranti.

È il modello delle "Week", il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti - che da assessore della giunta Moratti inventò le prime "notti bianche" a Milano - ha voluto coinvolgere le istituzioni per ampliare la ricaduta del "Road to Ces", che ad oggi conta tappe a Parigi e Amsterdam per promuovere le startup europee, non soltanto al pubblico professionale. Il Ces è promosso dalla Consumer Technology Association (Cta). "Abbiamo lavorato per avere un'edizione italiana del Ces a Milano, è un riconoscimento internazionale - assicura Bozzetti -. É un risultato di squadra e l'auspicio era che non rimanesse confinato nel nostro quartiere fieristico ma che coinvolgesse famiglie, studenti. Per questo abbiamo contattato subito il governatore Attilio Fontana e il sindaco Beppe Sala. Immaginiamo una città animata da eventi, robotica, ma anche menu dell'innovazione nei locali". Per Sala l'appuntamento "offre un'imperdibile occasione per rafforzare la reputazione di Milano come polo di innovazione tecnologica a livello globale. Il mercato digitale della città metropolitana vale 13 miliardi, quasi il 20% di tutto il mercato nazionale e per numero di occupati vale il 30% del settore a livello nazionale". Alla presentazione dell'evento l'assessore al Commercio Alessia Cappello. Regione, aggiunge Fontana, "sostiene e supporta con convinzione e investimenti le filiere strategiche che riguardano l'innovazione". L'evento, sottolinea il presidente di Camera di Commercio Carlo Sangalli, "rafforza il nostro posizionamento internazionale anche sul fronte dell'intelligenza artificiale".

E il presidente di Assolombarda Alvise Biffi ricorda che qui hanno sede "22mila imprese manifatturiere, 173mila aziende dei servizi innovativi, il 22% delle startup innovative italiane. Un ecosistema che contribuiamo a rafforzare attraverso il progetto forgIA, con cui accompagniamo le imprese ad adottare l'AI".