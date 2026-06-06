In vacanza senza telefono airbnb ospita (gratis) chi si disconnette 7 giorni

SerCop

Una settimana senza smartphone in una masseria del Salento: è l'esperienza che Airbnb offre quest'estate a due gruppi di viaggiatori con «In vacanza, per davvero». L'iniziativa è dedicata a una famiglia e a un gruppo di amici - fino a dieci persone ciascuno - pronti a disconnettersi per riscoprire il valore dello stare insieme, lontano dagli schermi. Le candidature sono già aperte su airbnb.com/InVacanzaPerDavvero e sarà possibile proporsi fino al 14 giugno. Ma gli italiani sono davvero pronti a lasciare da parte lo smartphone almeno in vacanza? Secondo una ricerca commissionata da Airbnb la risposta è sì: quasi un intervistato su due vorrebbe infatti prendersi una pausa dalla tecnologia, mettendo da parte il telefono per rallentare e godersi davvero il momento.

«In un tempo dominato dalla connessione continua, staccare dagli schermi può diventare un gesto rivoluzionario, un concreto

atto di cura verso sé stessi e le proprie relazioni», commenta Luca Bernardelli, psicologo e divulgatore che studia l'impatto di Intelligenze Artificiali, Realtà Virtuali e iperconnessione sul benessere umano. «Oggi la ricerca dimostra che ridurre l'accesso a internet da smartphone favorisce attenzione, salute mentale e benessere. Nell'era dell'IA, la nuova vacanza di lusso è quella che ci permette di uscire, almeno per qualche giorno, dal rumore digitale incessante e di recuperare dal sovraccarico cognitivo, ritrovando esperienze sensoriali inedite, spazi di ascolto interiore e connessioni umane più autentiche». Il soggiorno interamente offerto da Airbnb è rivolto a una famiglia multi-generazionale o allargata che da tempo non riesce a riunirsi attorno alla stessa tavola, e un gruppo di amici che la quotidianità ha allontanato ma non diviso. Per candidarsi, i gruppi - fino a dieci persone ciascuno - saranno chiamati a raccontare il proprio legame e perché desiderano concedersi un'esperienza di vera

disconnessione. La famiglia potrà vivere la settimana senza schermi in Salento dal 23 al 29 agosto, mentre il soggiorno dedicato agli amici si terrà dall'1 al 7 settembre. La location è due una dimora seicentesca nel cuore rurale del Salento, dove smartphone, laptop e notifiche restano in valigia.

Ad accogliere gli ospiti sarà una masseria immersa nella campagna leccese tra uliveti, agrumeti e ampi spazi pensati per la convivialità: un grande salone con camino, giochi da tavolo, aree relax all'aperto, una piscina privata immersa nel verde e un parco immenso dove rallentare il ritmo e riscoprire il piacere dello stare insieme. Non mancheranno i consigli delle persone del posto e un momento dedicato alla scoperta dei sapori locali.