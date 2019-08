Alessia Marcuzzi: "Da bambina ho visto gli Ufo"

In attesa di una stagione televisiva ricca di impegni, Alessia Marcuzzi si gode le vacanze americane e trova anche il tempo per rilasciare una lunga intervista al nuovo numero de Gli speciali di Oggi.

Al giornalista Alberto Dandolo, la nuova conduttrice di Temptation Island Vip racconta un aneddoto legato alla sua infanzia: "A cinque anni ho avuto un'esperienza paranormale". Alessia spiega con precisione quello che le successe: "Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Ero sul litorale romano, d'estate, e ho visto gli Ufo. Un'esperienza forte".

La Marcuzzi descrive nel dettaglio l'avvistamento dell'oggetto volante non identificato: "Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra". La conduttrice sembra aver approfondito la materia e aggiunge: "Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò ad essere romanzata e nel tempo è diventata una gag".

"Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti", sostiene sicura Alessia Marcuzzi. Fin qui l'aneddoto relativo a quello che in ufologia viene classificato come "Incontro ravvicinato del I tipo". Ma nell'intervista c'è spazio anche per il racconto di un altro tipo di "incontro ravvicinato": la prima volta di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi, la prima volta e quell'indigestione di pasta cacio e pepe

Alla domanda sulla sua prima volta, Alessia risponde con la sua tipica schiettezza: "La mia prima esperienza carnale la associo a un luogo preciso". Non solo ad un posto specifico, ma anche ad un piatto tipico della tradizione culinaria della Capitale: "La mia prima volta è legata a una cacio e pepe da Felice al Testaccio". Anche in questo caso la Marcuzzi ci spiega nel dettaglio cosa successe in quell'occasione: "Dopo aver fatto l'amore ho mangiato e avuto una indigestione".

Dopo questo aneddoto, l'intervistatore mette in evidenza come la conduttrice non possa essere definita una donna romantica; ma Alessia non ci sta e racconta di quando si recò a Parigi per comprare l'abito nuziale e poi da lì fuggì a Londra - la sua città del cuore - per sposare suo marito, lontano dai flash e dai curiosi.

