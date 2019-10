Il centrodestra si ricompatta: "Liberiamo insieme gli italiani"

"Il centrodestra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario". Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni tornano a far fronte comune contro la maggioranza "di Palazzo" nata dopo la caduta del primo governo Conte.

I leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si sono incontrati oggi in vista delle elezioni Regionali in Umbria, ma anche per ricompattare il centdestra, "progetto politico nel quale si riconosce la maggioranza degli italiani, quello che governa con profitto le principali Regioni italiane e migliaia di Comuni". "È l'unica coalizione con una base programmatica comune che ha ideali condivisi", sottolineano.

L'obiettivo è uno: "Liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si è già rivelata inadatta a governare le complessità del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza". Con una coalizione che possa correre unita in "tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi". Ma anche lavorando a "vincere le prossime elezioni politiche": "Lo faremo convincendo più persone possibile, offrendo un approdo sicuro a chi non ha votato o a chi è deluso dal voto espresso un anno e mezzo fa", assicurano, "È di tutta evidenza che questo esecutivo giallorosso non potrà durare a lungo: è diviso, troppo sbilanciato a sinistra e incapace di raggiungere alcun risultato".

Per questo Berlusconi, Salvini e Meloni promettono un "maggior coordinamento delle opposizioni in Parlamento", per opporsi con maggiore forza alle "ricette sbagliate" del nuovo esecutivo.