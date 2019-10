15enne si getta sotto il treno: il fidanzato si era ucciso poco prima

Manifestava il suo dolore sui social con post malinconici. " Non ti rivedrò mai più?", "Certo che mi rivedrai, gli addii non sono per sempre ": Giorgia pubblicava frasi di cartoni animati e film d'amore, accompagnate dalle emoticon che raffigurano un cuore e un angelo, per mostrare il suo disagio e la sua tristezza.

Il suo fidanzato aveva deciso di farla finita lo scorso luglio. Tutto nella vita del 22enne sembrava andare bene, ma alcune crisi depressive lo stavano logorando. Lo aveva confessato lui stesso alla famiglia prima del gesto estremo. Poi, il giovane si è sparato un colpo di pistola in bocca al poligono di tiro di Eboli.

E Giorgia non è risucita ad affrontare la perdita. Così ieri pomeriggio, poco prima delle 16, la 15enne si è gettata sui binari alla stazione di Agropoli (Salerno). Alcuni testimoni hanno provato a dare l'allarme, ma non c'è stato tempo: l'intercity Salerno-Paola l'ha travolta e uccisa sul colpo.

Ora la polfer sta cercando di ricostruire gli ultimi attimi di vita della giovane. Come riporta il Messaggero, dalla morte del ragazzo Giorgia viveva nella tristezza. Un dolore così forte che non le ha lasciato scampo.