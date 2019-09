Alarm Phone lancia nuovo allarme: "Persi contatti con barcone con 32 migranti a bordo"

Nuovo allarme lanciato da Alarm Phone, il network telefonico che proprio poche settimane fa annuncia di aver ricevuto, in questo mese di settembre, uno dei numeri più elevati di segnalazioni di barconi partiti dalla Libia.

Così come si legge in un tweet del pomeriggio di domenica, un’imbarcazione con 32 migranti a bordo risulta in difficoltà in acque di competenza maltese: “Barca in pericolo nella zona #SAR di #Malta! – Scrivono sull’account Twitter i membri di Alarm Phone – Alle h17.25 siamo stati contattati da una barca con 32 persone a bordo. Le autorità maltesi sono informate. Serve un salvataggio immediato!”

Ma l’ultimo aggiornamento non sembra recare con sé novità positive: al contrario, sempre da Alarm Phone si apprende come i contatti con il barcone sono andati persi e come, soprattutto, non viene ravvisata alcuna operazione di soccorso da parte delle autorità maltesi.

“Abbiamo perso contatto con la barca circa 6 ore fa – si legge infatti in un Tweet lanciato nella tarda serata di domenica – Le autorità di Malta si rifiutano di fornire informazioni sull’operazione di soccorso. Le persone a bordo ci hanno detto che ci sono 7 bambini e 2 donne incinte. Lasciarle in mare durante la notte mette le loro vite a rischio!”

L'ultima segnalazione è delle 10:00 di questa mattina e conferma il mancato soccorso da parte di La Valletta: "Alle 9:15 abbiamo ripreso i contatti con l'imbarcazione - si legge nel tweet - I 32 migranti sono ancora in pericolo, chiediamo soccorso immediato".

Di certo l’allarme lanciato domenica, conferma ancora una volta la ripresa degli sbarchi anche dalla rotta libica. Solo in questo mese di settembre, la Guardia Costiera libica avrebbe fermato almeno 500 migranti pronti a partire oppure appena salpati verso l’Italia. A questi occorre aggiungere coloro che sono stati recuperati dalla Ocean Viking in due distinte occasioni, per un totale di quasi 300 persone, oltre alle imbarcazioni fermate dalle autorità italiane e maltesi.

Come detto in precedenza, Alarm Phone fa presente che il numero delle chiamate ricevute direttamente dai barconi in difficoltà in questo mese di settembre risulta tra i più alti degli ultimi anni.

Anche se a far più paura alle autorità italiane è l’impennata degli sbarchi delle imbarcazioni provenienti dalla Tunisia, la rotta libica certamente non va trascurata: sia per la guerra in corso a Tripoli e sia per le attività delle associazioni criminali, il numero di migranti in partenza verso l’Europa dal paese nordafricano risulta in aumento, pur se con numeri inferiori agli altri anni.

Le condizioni meteo nel canale di Sicilia e nel Mediterraneo centrale dovrebbero essere discrete anche nei prossimi giorni, questo potrebbe rappresentate un ulteriore elemento di preoccupazione circa la prosecuzione del notevole flusso migratorio avviatosi dall’Africa nell’ultimo mese.