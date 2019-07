Alessandra Mussolini denuncia: "Minacce da antifascisti, sono da buttare in galera"

Il 28 luglio riaprirà la tomba di Benito Mussolini a Predappio, in occasione del 136esimo anniversario della nascita fondatore del fascismo. La cripta della famiglia del Duce sarà aperta dalle 8:30 alle 18:00 e sarà celebrata anche una messa in suffragio, nella chiesa di San Cassino, affianco al cimitero.

Il tutto è stato organizzato con il benestare del sindaco del comune in provincia di Forlì e Cesena, come reso noto da Alessandra Mussolini: "Noi la cripta la apriamo in occasioni concordate e ci stiamo organizzando per aprirla e per far accedere la gente che vuole visitarla, non solo le persone della famiglia, affinché possano entrare in piena sicurezza" .

L'evento è stato aspramente criticato sui social da gli Antifasciti, che hanno scritto: "Non sarebbe ora di organizzare una bella lezione da impartire a queste carogne?!" .