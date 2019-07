Amanda Knox lancia una raccolta fondi per sposarsi: "Sono senza soldi"

" Abbiamo speso tutto per tornare in Italia ". E ora Amanda Knox e il suo fidanzato Christopher Robinson non hanno più soldi per il loro matrimonio. Così la coppia ha deciso di lanciare una raccolta fondi.

Lo riporta il New York Daily News, precisando che, nella pagina creata ad hoc, la coppia chiede fino a 10mila dollari per organizzare la " festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici ".

" Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l'Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante ", hanno dichiarato i due nella pagina di raccolta fondi come spiega TgCom24.

A quattro anni dall'assoluzione per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kecher, la 31enne americana è tornata in Italia lo scorso giugno. Amanda Knox è stata infatti ospite al Festival della giustizia penale di Modena non senza scatenare diverse polemiche.