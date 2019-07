Ancora lite sul crocifisso tra Palombelli a Serra: "Controlla le tue fonti…"

Ancora un botta e risposta tra Michele Serra e Barbara Palombelli sul caso del crocifisso.

Ricordiamo.La firma di Repubblica, nella sua rubrica L'Amaca, aveva aspramente criticato la scelta di Marina Nalesso di condurre il telegiornale indossando, in bella mostra, il rosario al collo, in nome della laicità dello stato e dell'opportunità di non indossare, specialmente in onda sul servizio pubblico, qualsiasi simbolo di qualsiasi religione.

E polemica fu. Tra coloro le quali difesero la scelta della Nalesso anche la collega Palombelli, che scrisse: "Ho liberamente condotto diverse trasmissioni con un crocifisso al collo... ne ho diversi, alcuni di famiglia, altri regalati, oppure comprati dalla mia amica Giovanna di oro incenso e mirra. Qualcuno dice che avrei - in questo modo - anche io offeso chi non crede...capisco che scrivere rubriche ogni giorno è faticoso, ma davvero accusare una collega della Rai per avere una catenina al collo mi sembra incredibile" .

Dunque, rispondendo sempre sulle colonne di Repubblica a un lettore che si congratulava con lui per la posizione presa, Serra ha tirato in mezzo la Palombelli, attribuendole però una frase mai pronunciata, la seguente: "Che male c'è ad avere un ciondolo al collo".