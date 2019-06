Palombelli contro Serra: "Assurda la polemica sul crocifisso in Rai"

" Ho liberamente condotto diverse trasmissioni con un crocifisso al collo ". Così Barbara Palombelli è intervenuta nella polemica sul crocifisso in televisione.

Tutto è nato da L'Amaca di Michele Serra. Il giornalista sulle colonne di Repubblica aveva infatti criticato la scelta di Marina Nalesso di indossare il crocifisso durante la conduzione di un'edizione del Tg2. La Nalesso era stata definita da Serra un "mezzobusto confessionale" che, addirittura, "fa impressione".

Parole dure che hanno fatto sorgere non poche polemiche. E nel dibattito, compe riporta Libero, ha preso posizione anche la conduttrice di Forum. " Ne ho diversi, alcuni di famiglia, altri regalati, oppure comprati dalla mia amica Giovanna di Oro incenso e mirra. Qualcuno dice che avrei - in questo modo - anche io offeso chi non crede".

"Capisco che scrivere rubriche ogni giorno è faticoso - ha attaccato la gionalista -, ma davvero accusare una collega della Rai per avere una catenina al collo mi sembra incredibile ".

Serra ha replicato alle critiche ricevute direttamente sulla sua Amaca. Chissà cosa dirà ora delle parole della Palombelli.