"No al crocifisso nei tg". Serra ora contrattacca: "Satanista tua sorella…"

Michele Serra ha criticato la scelta di Marina Nalesso di indossare il crocifisso (come già fatto in passato al Tg1), tenendolo in bella mostra, durante la conduzione di un'edizione del Tg2, ed è stato sommerso da accuse e dita puntate.

Nella sua consueta rubrica L'Amaca sulle colonne di Repubblica, il giornalista (il 17 giugno) ha scritto: "Ma almeno per ipocrisia, almeno per uno scrupolo formale, almeno per fare finta che, tra gli utenti pagatori di canone, ne esista qualcuno che preferirebbe evitare i simboli religiosi al collo di chi esercita una funzione pubblica, ovvero di tutti: non si potrebbe cortesemente evitare?" . E ha aggiunto: "In Francia condurre un telegiornale con un crocefisso al collo, a meno che non si tratti di un'emittente religiosa privata con preti e suore nel palinsesto, sarebbe inconcepibile; forse anche un reato, perché è vietato ostentare simboli religiosi nei luoghi pubblici" . E dunque concluso, attaccando il telegiornale della seconda rete: "Amici del Tg2, che ne direste di sospendere almeno per i pochi minuti della messa in onda la vostra fervente battaglia? Basta infilare il crocefisso sotto la camicetta, badando che non urti il microfono" .