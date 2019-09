Caso Bellanova, gli altri politici insultati: "Noi lasciati sempre soli"

Dopo la massiccia levata di scudi in favore del neo ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, insultata per la sua preparazione scolastica e per il suo aspetto fisico, arrivano i messaggi di altri politici che, pur essendo stati duramente attaccati sul web, non hanno ricevuto la stessa solidarietà.

A farsi sentire è Daniela Santanché, spesso vittima di offese sui social. Esprimendo vicinanza alla Bellanova, la senatrice di Fratelli d'Italia ricorda che sono stati pochi a prendere le sue difese, quando è stata lei ad essere attaccata. L'ultimo episodio solo alcuni giorni fa. "Tutte le anime belle che oggi si stracciano le vesti per gli insulti alla Bellanova fino a 15 giorni fa mi hanno massacrato per un cerchietto, paragonandomi a Moira Orfei e Crudelia Demon" , ha dichiarato, come riportato da "Il Secolo d'Italia". "Se fossi uguale a loro non dovrei dire nulla, invece difendo senza se e senza ma il ministro perché credo che ognuno si debba vestire come meglio crede. Io mi trovo sempre da sola, però non sono come loro e difendo le donne".

Insulti al ministro Bellanova, gli altri politici attaccati: "Noi lasciati soli"

Dello stesso avviso il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha commentato: "Io di insulti ne ricevo tanti sui social e sono solidale con il ministro Bellanova e con tutti. Bisogna capire quand’é che gli insulti sono gravi e fanno scattare la solidarietà perché io tutti i giorni ricevo la mia razione di insulti. Sono solidale ma a questo punto chiedo la solidarietà retroattiva e futura per quando li ricevo io".

Dura anche la replica del politico Renato Brunetta, che dichiara di essersi ormai abituato agli insulti, e di avere le spalle larghe. "Quando la politica o i media o i social diventano razzisti, siamo davvero al collasso della civiltà. Do tutta la mia solidarietà al ministro Bellanova, poco mi importa di non averla ricevuta io: ho le spalle larghe, mi difendo da solo anche contro i premi Nobel e i sedicenti comici di partito" , ha affermato.

Segue il secco commento Mario Adinolfi, spesso offeso per il proprio aspetto fisico. " Nell’ambito della cultura di sinistra, dall’8 settembre 2007, giorno in cui viene convocata a Bologna (città di sinistra) la manifestazione chiamata Vaffanculo day, l’attacco all’avversario si è fatto estremamente volgare e personale" , ha spiegato il giornalista. "In questa condizione hanno sguazzato per anni sia gli ambienti di sinistra che quelli grillini. Se l’insulto lo faccio a Bellanova o alla Murgia, donne di sinistra, non va bene, Adinolfi se la cerca: questo è il tipo di dialettica alimentata da dodici anni a questa parte. Il tuo amico viene discriminato, il tuo nemico è provocatore. È ipocrisia, ci siamo insultati tutti, tutti hanno detto tutto e il contrario di tutto".