Gli islamici smentiscono i buonisti: "Il presepe è il benvenuto"

Ogni Santo Natale da qualche anno a questa parte è una guerra di religione. È uno scontro che infuria soprattutto nei luoghi simbolo dell’integrazione: le scuole. Dove c’è chi si divide tra la necessità di conservare la tradizione cristiana e chi invece la vorrebbe cancellare accampando teorie sul rispetto della sensibilità degli alunni di altre confessioni. È successo a Terni dove una dirigente scolastica ha detto “no” alla recita di Natale perché “disturba le diverse culture religiose presenti nell’istituto”. Ma anche in provincia di Mestre dove le insegnati hanno pensato di censurare dalla canzone “Natale in allegria” il passaggio dedicato a Gesù sempre per non mettere in imbarazzo gli scolari di religione musulmana. La cronaca ne ha parlato, l’opinione pubblica si è scaldata, si è sollevato un gran clamore. Verrebbe da chiedersi: a che pro? È davvero questo il modo per stimolare il dialogo tra le fedi? È questo quello che chiedono le famiglie musulmane?

Sull’inopportunità di simili gesti da parte del corpo docenti e l’infondatezza di alcuni ragionamenti sembrano concordare persino alcuni esponenti della comunità islamica. È il caso di Bouchaib Tanji, presidente Lega Islamica del Veneto, che chiarisce una volta per tutte il punto di vista della sua comunità: “Vedere un Presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria, a noi non dispiace, anzi”. Insomma, le famiglie musulmane, a detta di chi le conosce bene, non si sentirebbero affatto oltraggiate “se nella loro scuola si costruisce un Presepe” perché “Gesù Cristo è un grande profeta che ha compiuto miracoli. Gesù Cristo e la Vergine Maria si incontrano in circa cento versetti del Corano”.

E allora invece di epurare le scuole dalla simbologia cristiana, il presidente della Lega Islamica del Veneto rilancia: “Ci piacerebbe invece che si creassero occasioni per far conoscere a tutti, bambini e giovanissimi compresi, i fondamenti della nostra fede, i nostri luoghi di preghiera, le nostre tradizioni”. Insomma, puntualizza, “Benvenuto è il Presepe, benvenuta è ogni pratica e tradizione religiosa che rispetta la persona umana e la sua libertà di scelta”. Così come è benvenuta “una discussione seria e intelligente sul modo migliore con cui la scuola pubblica italiana può realizzare la sua funzione di educare ed istruire sulla base di quanto indicato dalla Costituzione”. “Auguri quindi a tutti per le prossime Feste di Natale - conclude - sperando che portino più dialogo e meno (infondate) polemiche”.