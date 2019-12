Bimba morta a Sondrio, Giorgia Meloni interviene: "Infame insultare donna straziata dal dolore più atroce"

L'hanno insultata probabilmente nel momento peggiore della sua vita, cioè al momento della perdita della sua bambina, deceduta a soli cinque mesi all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Sondrio, lo scorso sabato. A una cittadina di origine nigeriana, altri pazienti dell'ambulatorio avrebbero rivolto insulti come "scimmia", proprio mentre gridava la sua disperazione per la perdita della figlia. E sul caso è intervenuta anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che ha definito uno "schifo" quella circostanza.

Meloni: "Non ho parole, che schifo"

Lo ha fatto sui suoi canali social, sia su Facebook, sia su Twitter dove, condividendo un articolo di Leggo ha riportato le frasi rivolte alla donna (" Fatela tacere, scimmia. Tanto ne sfornano uno all'anno ") e ha commentato: " A Sondrio, una donna nigeriana derisa in ospedale perché urlava perla morte della figlia di soli cinque mesi. Da madre non posso che provare profondo disprezzo per chi è così infame da insultare una donna straziata dal dolore più atroce che un essere umano possa provare. Non ho parole, che schifo ".

L'episodio al pronto soccorso

La storia della madre disperata, dopo essere stata riportata da diversi quotidiani locali, ha fatto il giro della rete, scatenando l'incredulità e numerose critiche. A testimoniare quanto accaduto è stata Francesca Gugliatti, 25enne consigliera comunale e maestra di scuola primaria che, al Corriere della sera, ha raccontato la sua versione dei fatti. La giovane, che quella mattina non stava bene era stata accompagnata nella struttura dalla madre e proprio mentre si trovava nei corridoi dell'ospedale ad attendere il suo turno ha assistito a quella scena.

La dinamica dell'aggressione verbale