Bimbo di 4 anni cade dal balcone. Il racconto del titolare: "Ecco come è stato salvato al volo"

Ha visto il bambino volare e si è lanciato nel vuoto da un furgone parcheggiato. Così Angel Vargas è riuscito a salvare il bimbo di 4 anni che questa mattina è precipitato dal secondo piano di una palazzina di Casalmaiocco, in provincia di Lodi.

E l’edificio si trova proprio vicino alla stazione di benzina dove lavora il ragazzo ventenne. Come riporta il Corriere Milano, il titolare Alessandro Soleto ha ricostruito il fatto spiegando che il giovane ha capito subito la gravità della situazione. Il bimbo chiedeva aiuto ed era appeso al balcone del palazzo. In quel momento, il ragazzo è salito velocemente sul tetto di un furgone parcheggiato per cercare di raggiungere il bambino e metterlo in salvo, ma non ci arrivava. “Così si è lanciato dal furgone - precisa Soleto - ha attutito il colpo ed è riuscito ad afferrarlo al volo ma per il contraccolpo è caduto per terra e si è ferito anche lui”. Infatti quando è rientrato al distributore di benzina, Alessandro ha visto i soccorsi e si è spaventato perché Angel aveva il mento insanguinato e varie ferite. È riuscito a parlare con lui qualche minuto, prima che lo portassero in ospedale. Angel ha detto ad Alessandro di aver visto il bambino volare e di essersi lanciato nel vuoto.

“Mentre parlo mi emoziono – racconta Soleto -. Sono orgoglioso di questo ragazzo. Ha dimostrato una prontezza incredibile, non oso pensare se non avesse agito in quel modo, o se non si fosse accorto di nulla. È un ragazzo splendido, lavora da me da due anni”.