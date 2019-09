Bimbo lasciato in auto, il papà: "Il vuoto in testa"

"Ho soltanto un grande vuoto in testa ". Luca non riesce a spiegarsi come abbia potuto dimenticare il suo bambino in auto, nel seggiolino.

L'ingegnere 43enne Luca Cavallaro è stato sentito dagli inquirenti, dopo la morte del piccolo Leonardo, deceduto per asfissia, essendo stato dimenticato nell'auto, ferma nel parcheggio della cittadella universitaria di Catania. Ora, l'uomo è indagato per omicidio colposo. Ai poliziotti della squadra mobile, quel papà avrebbe detto di ricordare " solo di essere uscito di casa alle otto del mattino e di avere sistemato Leonardo nel seggiolino, fissato nel sedile posteriore dell'auto ". Poi, da quel momento, la sua mente si annebbia e in testa prende posto un enorme buco nero. È arrivato al lavoro, è sceso dalla macchina e ha chiuso le portiere a chiave. Poi si è recato in ufficio, del tutto ignaro di quello che era successo, fino a quando ha ricevuto la telefonata di un parente che gli chiedeva dove fosse Leonardo.

Intanto, dopo la tragedia, sono in molti a chiedere a gran voce che venga adottato immediatamente il dispositivo di allerta dei seggiolini collegato al motore dell'auto, che avvisi il genitore della presenza del piccolo. "Più di un anno fa è stata approvata una legge all'unanimità che impone di dotarsi di dispositivi anti abbandono, perchè la tecnologia c'è. La legge è stata approvata ma il ministero non ha mai fatto il decreto attuativo" , ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, definendo vergognosa la situazione, dato che "la politica in un anno non è riuscita a scrivere un decretino che ci voleva mezza giornata" . Poi, la Meloni conclude con un appello al ministro De Micheli, perché scriva il decreto: " Anche lei è una mamma quindi spero sia sensibile ".

Stessi toni anche dal deputato di Forza Italia alla Camera, Matilde Siracusano, che ricorda: " In Parlamento abbiamo votato un anno fa l'obbligo di usare un dispositivo di allarme per i piccoli che rischiano di essere dimenticati in auto al caldo. L'iter però non si è ancora concluso a causa della mancanza del regolamento attuativo. Non è tollerabile che in un Paese civile succedano tali disgrazie, le cui dinamiche sono sempre le stesse. Adottiamo il dispositivo di allerta: mai più morti come questa ".