Bimbo senza vaccino va a scuola: lite tra dirigenza e genitori

Lite tra genitori vicini al movimento No Vax e dirigenza. A Torino una coppia ha accompagnato nella scuola materna il proprio bimbo senza vaccino, scatenando l'ira da parte dell'istituto che alla fine ha deciso di far entrare il piccolo regolarmente in aula. Madre e padre sono stati però avvisati: rispettare obbligatoriamente le disposizione fissate. È stato addirittura richiesto l'intervento dei carabinieri e di una pattuglia di polizia per un presunto atto illegittimo da parte della direzione scolastica.

In attesa della convocazione

Il decreto Lorenzin del 2017 sottolinea l'importanza della documentazione vaccinale in quanto " costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia ". Stando a quanto riportato da La Stampa, i genitori avrebbero rassicurato di essere in attesa di " una convocazione per la vaccinazione da parte dell'Asl competente ".