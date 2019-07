Boeing 737, Ryanair cambia il nome ai nuovi velivoli

Saranno rinominati per evitare le probabili reazioni negative da parte dei passeggeri che li sceglieranno per volare. E così anche Ryanair ha preso la sua decisione e ha scelto di rinominare i suoi nuovi Boeing 737 Max. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il velivolo per ora è fermo in tutto il mondo dopo i due incidenti (che hanno causato 346 vittime) avvenuti in Indonesia, a ottobre 2018, e in Etiopia, nel marzo 2019. Ma mentre chi li produce sta lavorando per risolvere le criticità emerse al sistema informatico, in particolare a quello anti-stallo, negli stabilimenti di Renton (vicino a Seattle) gli aerei continuano a essere assemblati, ogni giorno, per le aziende che li hanno ordinati. E la compagnia irlandese, che ne ha richiesti 135 e opzionati altre 75, è una di queste.

Un nuovo nome per l'immagine

L'idea di cambiare il nome è stata suggerita, indirettamente, dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha proposto di modificare il nome del jet. Soprattutto per rassicurare gli utenti. Le diverse autorità, che si occupano di regolare il trasporto areo e la stessa Boeing, hanno voluto assicurare che il 737 Max offrirà tutta la sicurezza necessaria per trasportare i passeggeri in volo. Tuttavia, Ryanair ha giocato d'anticipo sulla propria immagine e quando il velivolo sarà consegnato alla principale azienda lowcost d'Europa, non si leggerà più la scritta "Max", ma di fianco al numero 737 comparira "-8200". Una cambio che si nota rispetto a quanto appare nei primi quattro esemplari già assemblati per la compagnia irlandese e che dovevano essere consegnati lo scorso aprile.

HI-Res Photos: The MAX name has been dropped from the high capacity version of the #737MAX8 that @Ryanair has on order. pic.twitter.com/3q5QBN0TTg — Woodys Aeroimages (@AeroimagesChris) 15 luglio 2019

La modifica tecnica

Come riporta il Corriere, tecnicamente, ciò che si vede sulla parte anteriore del velivolo Ryanair non è il suo nuovo nome: nel rapporto annuale dell'Easa, pubblicato nel 2016 e relativo al 2015, la variante viene indicata come "737-8200", ma la novità emergerebbe dal confronto fotografico tra gli stessi aerei: il 737 Max 8-200 con la registrazione "EI-HAW" porta la dicitura "737 Max", così come anche in quelli precedenti. L'ultimo dipinto, "EI-HAY", mostra invece la scritta "737-8200".

Perché Ryanair punta su questo jet

Il 737 Max di Ryanair è una versione particolare, chiamata "-200" perché, rispetto al modello classico, offre più sedili (197) e due uscite d'emergenza aggiuntive per andare incontro alle norme sulle procedure di evacuazione. La compagnia irlandese si affida a questo jet perché si tratta di un modello ecologico, che consuma il 16% in meno di carburante e ha emissioni sonore più basse del 40%.

Le previsioni di crescita

Il cambio della data di rientro dei 737 Max avrebbe anche spinto Ryanair a rivedere la previsione di crescita per la prossima stagione estiva, che dovrebbe vedere un +3% contro il +7% calcolato in precedenza. I passeggeri, nel periodo aprile 2020-marzo 2021 dovrebbero essere 157 miliioni contro i 162 milioni del bollettino precedente. Questo perché la compagnia irlandese stima di ottenere nell'estate 2020 trenta modelli 737 Max (meno di quelli preventivati, che doevano essere 58). In una nota, l'amministatore delegato dell'azienda lowcost, Michael O'Leary, ha dichiarato: "Ryanair ha ordinato i Boeing Max 200 e questi hanno bisogno di essere certificati separatamente, sia dalla FAA (l'ente federale americano dell'aviazione), sia dall'Easa (l'ente europeo)".