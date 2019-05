Il cardinale Burke sui migranti: "Limitare l'ingresso di islamici"

La Chiesa cattolica non è una democrazia, ma non è neppure un partito totalitario. C'è una linea, ma possono emergere dei distinguo. Il cardinale Raymond Leo Burke, per esempio, non crede affatto che le porte del Vecchio continente, e magari i porti, debbano essere aperte a tutti coloro che vorrebbero migrare dalle loro nazioni d'origine.

Se per buona parte degli ecclesiastici che operano all'interno dell'Unione europea, i governi dovrebbero garantire a tutti, erga omnes, l'accesso nei propri territori, specie agli ultimi, ai penultimi e alle persone che abitano quelle che papa Francesco usa definire periferie economico - esistenziali, per il porporato americano questo non è sempre vero. Anzi, Burke, stando a quanto riportato su Il Messaggero, ha definito una "una misura prudente da parte di tanti politici" quella di circoscrivere gli ingressi nei confronti di chi professa la religione musulmana. Una conferenza svoltasi in precedenza rispetto alla Marcia per la Vita, una manifestazione che ha avuto luogo lo scorso 18 maggio a Roma, con partenza da piazza della Repubblica, sembra aver fornito un megafono mediatico per la diffusione di questa posizione cardinalizia. Avevamo già raccontato, del resto, quale fosse la visione dell'ex patrono del Sovrano militare Ordine di Malta sul concetto di "patriottismo" e sulla necessità di evitare che gli esseri umani finiscano per essere governati da un unico ente politico sovra-istituzionale.