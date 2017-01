"C'è qualcuno così gentile disposto ad uccidere Trump?": il tweet choc

Il 45° presidente degli Stati Uniti D'America, Donald Trump, si è insiediato alla Casa Bianca venerdì 20 gennaio, ma mentre il tycoon, qualche giorno prima della cerimonia organizzava le ultime cose, su Twitter c'è chi "progettava" la sua morte.

I servizi segreti americani stanno indagando su Heather Lowrey, una 26enne di Louisville, città nel Kentucky, che il 17 gennaio ha scritto su Twitter un messaggio choc: " Se qualcuno è stato abbastanza crudele da ammazzare Martin Luther King, sarebbe così gentile da uccidere Trump?".

Il cinguettio della 26enne, appena tre giorni prima dell'insediamento di Donald Trump, non è passato inosservato e ora i servizi segreti americani stanno indagando per capire se le parole della ragazza potrebbero mai avere un riscontro nella realtà. Intanto, Heather Lowrey ha cancellato il suo messaggio da Twitter e anche il suo account.