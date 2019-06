La capitana difende la manovra: "È stata solo disobbedienza..."

Carola Rackete fa una ricostruzione tutta sua di quanto accaduto venerdì notte nel porto di Lampedusa. Per prima cosa rivendica di aver forzato il blocco perché si trovava in uno "stato di necessità" . E, nonostante la ricostruzione del Viminale lo abbia smentito che qualcuno a bordo stesse male, dice di aver temuto il suicidio degli immigrati. Non solo. Arriva addirittura a giustificare la manovra pirata, compiuta ai danni della motovedetta della Guardia di Finanza (guarda il video), spiegando che non si è trattato di "un atto di violenza" ma "solo di disobbedienza" . Dichiarazioni, quelle rilasciate in una intervista al Corriere della sera, che faranno sicuramente discutere. La capitana sembra, infatti, non aver alcuna intenzione di porgere le proprie scuse all'Italia e agli italiani.

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Rackete ribadisce che l'urto con la motovedetta della Guardia di Finanza è stato "un errore di avvicinamento alla banchina" . Tuttavia non fa mea culpa per quella forzatura al blocco imposto dal Viminale alla nave pirata dell'ong tedesca. "Non era mia intenzione mettere in pericolo nessuno" , assicura. E aggiunge: "Per questo ho già chiesto scusa e lo rifaccio: sono molto addolorata che sia andata in questo modo" . Nelle sue dichiarazioni ci sono sempre un'infinità di "ma" che di fanno dimostrano come la comandante tedesca ci tenga a rivendicare che quanto fatto venerdì notte andava fatto e che, se si trovasse di nuovo in quella situazione, lo rifarebbe tranquillamente. "La situazione era disperata. E il mio obiettivo era solo quello di portare a terra persone stremate e ridotte alla disperazione" , si giustifica la 31enne nell'intervista.