Un caracal a Busto Arsizio: avvistata la "lince del deserto"

Un caracal a Busto Arsizio? L’animale, un felino di medie dimensioni caratterizzato da orecchie da cui spuntano lunghi ciuffi di pelo nero, è stato avvistato nella città del varesotto.

A segnalarne la presenza nel Parco Alto Milanese, una vasta area verde che si estende tra Busto, Legnano e Castellanza, è stato Andrea Barone, intervistato dal quotidiano La Prealpina.

L’uomo, bustocco d’origine che vive a Vizzola Ticino, si trovava in città per far visita ai genitori e per seguire il Giro d’Italia. Secondo il suo racconto, l’incontro con il mammifero chiamato anche “lince del deserto” è avvenuto domenica intorno alle 12.30. Appena però l’esemplare ha notato il suo osservatore è scappato.

Al momento Barone non si è reso conto esattamente a quale specie appartenesse la bestia, ma quando è tornato a casa ha fatto una ricerca in internet: e così, guardando le foto pubblicate, ha scoperto che si era imbattuto in un caracal.

Il quadrupede dal mantello giallo fulvo, lungo fino a 75 cm, alto 50, e del peso massimo di circa 20 kg, è un predatore e un ottimo corridore. Diffuso in Africa e in Asia, amante delle zone desertiche e semidesertiche, deve il suo nome proprio alla sua tipica caratteristica: caracal deriva infatti dal turco “karakulak” che significa “orecchio nero”.

Il bustocco ha avvertito l’ente parco. La presidente di quest’ultimo, Laura Rogora, che fino a quel momento non aveva ricevuto segnalazioni simili, intervistata dal medesimo giornale, ha promesso controlli a tutela dei frequentatori dell’area.

Comunque avvistamenti di felini selvatici alloctoni non sono mancati negli ultimi tempi sia nel comasco sia nel varesotto.