Cartabianca, Corona torna dalla Berlinguer: "Ho un caratteraccio…"

E alla fine pace fu. Bianca Berlinguer riabbraccia il "suo" Mauro Corona, tornato a Cartabianca in occasione dell'ultima puntata della stagione del programma di Rai Tre.

"Una sorpresa per i telespettatori che tengono molto a questa presenza…" , annuncia la giornalista e subito dopo ecco il collegamento con l'ospite (quasi) fisso del format, nonostante il litigio in seguito al quale l'alpinista aveva annunciato che non sarebbe più andato in trasmissione, in aperta polemica proprio con la padrona di casa. Padrona di casa che lo aveva etichettato come "maleducato" nella sua ultima apparizione, durante la quale aveva bevuto un po' di birra in diretta tv. Cosa che mandò su tutte le furie la Berlinguer stessa

E invece, eccolo lì: Mauro Corona, in carne e ossa, si cosparge pure il capo di cenere: "Sono molto felice di tornare: mi sarebbe dispiaciuto troncare così questo dialogo. Ho un caratteraccio, lo so; le trasmissioni hanno a che fare con la persona umana, che a volte non controlla le situazioni…" . Dunque, l'artista prosegue così: "Alla base c'è sempre la persona che può avere delle fuoriuscite. Anche questi errori mi hanno insegnato qualcosa. Mi hanno migliorato, ho capito che alla base di tutto ci sono le buone maniere e la buona educazione" .