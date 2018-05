Caso Lodi, l'ospedale: "Nessun protocollo pro-islam, solo attenzione al paziente"

Dopo le polemiche sull'ospedale di Lodi che avrebbe adottato un nuovo "protocollo" con lo stop alle membrane di origine suina per le protesi e la presenza esclusiva di perosnale donna per le pazienti musulmane, arriva la risposta del nosocomio lombardo che spiega cosa è accaduto negli ultimi giorni. "Nessun protocollo Islam all'ospedale di Lodi, ma solo una naturale attenzione alle diverse esigenze di tutti i pazienti", fa sapere la struttura all'Adnkronos. "Da chiarimenti fra la direzione generale dell'Asst e Daniele Blandini", il primario di Chirurgia plastica è emerso "un fraintendimento" e cioè "l'attribuzione all'azienda di una normale forma di attenzione che il medico applica all'interno del suo reparto - precisano dalla struttura - pur senza essere codificata in una procedura ad hoc o in una istruzione operativa".



Insomma l'ospedale non parla di un vero e proprio protocollo ma di una prassi adottata dal medico. Resta comunque aperto il fronte delle polemiche con Fratelli d'Italia che va all'attacco: "Stop alle membrane di origine suina per le protesi e solo personale donna per le pazienti musulmane: è il delirante contenuto di un protocollo adottato dall'Ospedale di Lodi. A nome di Fratelli d'Italia presenterò oggi stesso, insieme a tutti i nostri parlamentari eletti in Lombardia, un'interrogazione urgente per bloccare questa follia. La sharia non sarà mai legge in Italia", ha affermato Giorgia Meloni.