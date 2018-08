Cassino, adesso appare una scritta choc: "Salvini terrorista"

Una scritta choc recitante "Salvini terrorista" è apparsa, durante la mattinata di oggi, su un muro vicino la sede della Lega di Cassino, la città martire della seconda guerra mondiale, in provincia di Frosinone.

A prendere una posizione immediata sull'accaduto, come riportato dal quotidiano Ciociaria Oggi, è stato Carmelo Palombo, che è il coordinatore provinciale della formazione guidata dal ministro dell'Interno: "Un gesto - ha dichiarato l'esponente del basso Lazio - che va punito e che rappresenta lo stato d'animo del Paese. Ci teniamo - ha continuato il leghista - a ringraziare le forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente nella sede di via Rossini. Questa scritta lasciata da mano ignota sul muro accanto all'ingresso della sede della Lega significa che stiamo lavorando bene, che l'azione di governo sta smuovendo qualcosa e che il ministro degli Interni sta conducendo un'azione politica incisiva". Stando a quanto appreso dai giornali locali, la scritta è stata immediatamente rimossa dopo il sopralluogo delle forze dell'ordine. Ma questa non è la prima volta che le cronache sono costrette a occuparsi di fatti di questa tipologia.

Ulteriori atti vandalici, solo un giorno fa, erano stati segnalati presso la sezione bergamasca del partito di Matteo Salvini. La sede della città lombarda è stata deturpata con lo spry: minacce e insulti. "Prima le bombe nella sede di Treviso, ora queste scritte vigliacche sulla sede della Lega di Bergamo - ha scritto Salvini su Twitter qualche ora fa - . E ancora: "Provano ad intimidirci ma non ci riusciranno. Noi andiamo avanti, più forti che mai".

Treviso, Bergamo e ora, in qualche modo, anche Cassino. Le sedi della Lega sembrerebbero essere state prese di mira.