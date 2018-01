Cella piccola, scatta risaricimento e sconto di pena per nomade killer

Ben cinquantasette giorni di sconti di pena per un nomade vicentino che nel 2000 ha ucciso la fidanzata e della suocera ad Albettone. L'uomo inoltre ha rapito un bimba di due mesi. Senza contare le condanne per rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Sconto di pena

Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha così riconosciuto a Thomas Moretti, 40 anni, originario di Bassano, uno sconto di pena pari a 57 giorni e un risarcimento di 24 euro. Il motivo? La cella in cui è stato sistemato - sia a Vicenza che a Rovigo - non rispettava gli standard dell'Unione Europea. Ovvero? Non era grande abbastanza.

Come riportato su Il Gazzentino, Erika Stefani, vicepresidente dei senatori leghisti e capogruppo in commissione giustizia: " Apprendere che il killer nomade che nel 2000 ha ucciso la fidanzata e sua madre e rapito una bimba di due mesi in provincia di Vicenza ha ottenuto uno sconto di pena ci fa accapponare la pelle ". E ancora: " È inaccettabile che le sciagurate politiche sulla giustizia del Pd abbiano prodotto mostruose storture giudiziarie. Sapere che un ladro e assassino ha diritto oltre che a uno sconto di pena anche a un risarcimento danni perché secondo l'Unione Europea le celle sono troppo piccole ci fa capire di vivere in un Paese dove si tutelano unicamente i delinquenti ".