Chieti, ristoratore aggredito al semaforo: arrestato il pugile

Svolta nel caso della brutale aggressione a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove precisamente al semaforo di viale Alcyone un ristoratore è stato picchiato da un pugile. Sandro Mangifesta è stato arrestato nella giornata di ieri, sabato 9 novembre, a seguito delle indagini coordinate dal pubblico ministero Giancarlo Ciani. Dopo aver sentito le narrazioni da parte di diversi testimoni, Luca De Ninis - il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti - ha dato il via libera alla misura cautelare nei confronti del 43enne, a cui è stata riconosciuta la pericolosità e la possibilità di reiterazione di reati contro la persona. L'accusa è quella di lesioni gravissime.

La rabbia

Al momento la vittima dell'atto violento è ancora ricoverata in condizioni gravi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Popoli: ha riportato ferite al volto dopo uno o due pugni subiti. Suo fratello sembrerebbe essere fiducioso: " Prova a rispondere ai nostri stimoli. Quando lo chiamiamo abbozza un sorriso, a volte si agita, sembra quasi che voglia alzarsi da quel letto ". Tuttavia è diverso il parere dei medici: " Non hanno sciolto la prognosi, ci hanno detto che ha tre ematomi alla testa e che sicuramente riporterà delle conseguenze ". Come riportato da Il Centro, Giuseppe Cicalini ha ribadito: " I danni a cui potrebbe andare incontro mio fratello potrebbero andare da un forte e costante mal di testa fino a qualcosa di più grave. Dobbiamo aspettare e sperare. Lui non è ancora considerato fuori pericolo e anche quando lo sarà, sappiamo che lo aspetta un lungo periodo di riabilitazione ".

Il fratello di Antonio pochi giorni fa aveva chiesto nuovamente giustizia: " Sono passati 14 giorni da quel maledetto 25 ottobre. Quattordici giorni in cui Antonio è rimasto disteso su un letto in ospedale, inerme, sospeso tra la vita e la morte ". E aveva confessato una triste realtà: " Noi non sappiamo se, quando, e in che condizioni lo rivedremo ".