Chieti, torna a casa il ristoratore aggredito al semaforo

Natale in famiglia per Antonio Cicalini, il ristoratore che lo scorso 25 ottobre è stato brutalmente aggredito al semaforo su viale Alcione a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Dopo la lite scoppiata per motivi legati alla circolazione stradale, Sandro Mangifesta lo avrebbe picchiato sferrandogli uno o due pugni sul volto: successivamente il pugile è stato arrestato ed è stata riconosciuta la pericolosità e la possibilità di reiterazione di reati contro la persona. L'accusa è quella di lesioni gravissime. Contento Giuseppe, il fratello del 64enne: " Siamo felicissimi che sia qui con noi e che potremo passare questi giorni insieme, ma Antonio ha ancora bisogno di assistenza ".

Dopo essere rimasto quasi un mese in coma tra l'ospedale di Pescara e quello di Popoli, qualche giorno fa è stato dimesso anche se non è ancora in grado di provvedere a se stesso: " È nervoso, irrequieto, confuso. Spesso mette insieme tutto quello che gli passa per la testa per comporre frasi che non hanno senso ". La memoria sembra essere recuperata, ma di quell'incidente " non ricorda assolutamente nulla ". Ogni tanti si prova a spiegargli la situazione " ma non l'accetta ". Subito dopo essere uscito dalla clinica voleva recarsi in banca per sistemare i conti del ristorante " ma gli ho dovuto dire che in questo momento non può per le sue condizioni, e non l’ha presa bene ".

"Continuiamo a lottare"

Come riportato da Il Centro, Giuseppe ha ripercorso i tristi attimi passati tra la rianimazione e la riabilitazione: " Per come dovevano andare le cose si può dire che è un miracolato ad essere ancora qui con noi, anche se oggi Antonio non è più la stessa persona di prima ". E ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro: " Noi vogliamo continuare a lottare insieme a lui, sperando che possa fare ulteriori passi avanti verso il recupero, ma abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni ".