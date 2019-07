Codacons diffida Trenitalia: "Vergognoso trattamento dei passeggeri"

Il Regionale veloce di Trenitalia 1692 da Imperia Centrale a Milano Centrale, già a Genova si presentava pieno oltre ogni limite e capacità. Lo denuncia il Codacons, che ha annunciato una serie di azioni contro la società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri in riferimento alle condizioni del Genova Piazza Principe - Milano di domenca ore 17.42: il mezzo era stracolmo, oltre ogni limite, e senza aria condizionata.

Le condizioni

A bordo del treno non vi era assolutamente una situazione ottimale: caldo, assenza di aria condizionata, passeggeri stipati come bestiame per terra e tra le carrozze, nessuna assistenza ai viaggiatori. Il fatto ha provocato l'ira da parte dell'associazione, che si è espressa senza mezzi termini sulla questione: " Vergognoso trattamento dei passeggeri da parte di Trenitalia, neanche nel terzo mondo sarebbe considerato ammissibile ".

Il Codacons ha poi annunciato che prossimamente presenterà " una diffida contra Trenitalia chiedendo i rimborsi dei biglietti e presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica ". Infatti le condizioni sul mezzo erano piuttosto preoccupanti: " Con il treno in quelle condizioni il pericolo di cadute e sinistri potenziali è enorme, messa in pericolo la salute pubblica ".

