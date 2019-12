Cori razzisti, gli ultras del Verona cantano: "Niente negri, niente negri"

Di nuovo cori razzisti stavolta sulle note di In the Navy dei Village People: gli ultras dell'Hellas Verona intonano: ''Niente negri… lalalalalala-la… niente negri''.

Ancora un episodio di razzismo con protagonisti i tifosi della Curva Sud dell'Hellas Verona. Stavolta è avvenuto non in uno stadio di calcio in un pub di Verona, ripreso da Repubblica.it con tanto di sventolio di bandiere gialloblu, braccia alzate, boccali di birra e aria di festa. Quando all'improvviso si alza un coro sulle note di In the Navy, brano del 1978 dei Village People, riadattata in questo modo: ''Niente negri… lalalalalala-la… niente negri''.

Non è di sicuro la prima volta che i supporters veronesi balzano agli onori della cronaca per comportamenti simili: basti pensare ai buu urlati all'indirizzo di Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia del 3 novembre scorso, episodio che portò alla chiusura del settore ''poltrone-est'' su decisione del giudice sportivo e al Daspo fino al 2030 per il capo ultrà Luca Castellini. Ancora più grave quanto accadde l’anno 1996 quando allo stadio Bentegodi, derby con il Chievo, in curva apparve un fantoccio con la faccia dipinta di nero e un cappio al collo: rappresentava il difensore olandese Maickel Ferrier, appena acquistato dall’Hellas, ma sgradito agli ultrà per il colore della pelle. ''El negro i ve là regalà. Dasighe el stadio da netar!''(''il nero ve lo hanno regalato, dategli lo stadio da pulire'') , recitava uno striscione appeso sulla balconata degli spalti mentre su un altro lenzuolo c’era scritto ''negro go away'' . Dietro il manichino, ragazzi incappucciati in bianco, stile Ku Klux Klan.