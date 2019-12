Cosenza, disabile aggredito e torturato: un arresto

Sono entrati a casa di un uomo indifeso, un disabile psicofisico che viveva assieme al fratello, deridendolo, umiliandolo e prendendolo a schiaffi. L'episodio è accaduto in provincia di Cosenza. Sulla base degli accertamenti compiuti dai carabinieri secondo e quanto reso noto dai referti medici, il Gip ha ottenuto che i reati contestati comprendano, senza alcun dubbio, il reato di tortura, recentemente riconosciuto dal codice penale italiano. Come è possibile leggere dall'agenzia AGI, la vittima era costretta a subire trattamenti degradanti per la dignità umana. Dopo essere stato torturato, il branco avrebbe girato video ritraenti le miserabili condizioni del malcapitato. I filmati in questione sarebbero stati in seguito diffusi sul web.

Il disabile veniva circondato dai suoi aguzzini i quali senza scrupolo alcuno, lo avrebbero terrorizzato, deriso, schiaffeggiato e spinto in uno stato di confusione e disorientamento. Arrestato un giovane di 19 anni al quale, tra le varie accuse, è stata contestata quella di violazione di domicilio, in quanto entrato all'interno della proprietà privata della vittima senza il consenso di questi. Il giovanissimo e i suoi sodali avrebbero aggredito l'uomo in casa travisando i volti con sciarpe ed altri indumenti. Nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza i militari del nucleo operativo e radiomobile di Corigliano hanno tuttavia acquisito elementi utili per l'identificazione degli altri componenti del branco. Ciò è stato possibile ricavando alcune importanti informazioni dal cellulare dell'arrestato, sequestratogli nel corso della perquisizione all'interno dell'abitazione, in seguito avvalorate dalle confessioni del giovane rese alla presenza del suo legale. Gli altri esponenti della banda sarebbero tre ragazzi, due coriglianesi ed un romeno, tutti pregiudicati e di età compresa tra i 19 e i 26 anni. I tre sono stati segnalati alla procura.

Disabile aggredito nella sua abitazione

