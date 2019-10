"Un crocifisso in ogni aula". Il comune di Catanzaro contro Fioramonti

Crocifisso via dalle aule di scuola? Neanche a pensarci. O, almeno, questa sembra essere la decisione del comune di Catanzaro che, in risposta alle intenzioni del Ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, di "laicizzare" la scuola bandendo il simbolo della tradizione religiosa nostrana, ha pensato di incrementarne la dotazione in ogni istituto della città.

Così, l'Amministrazione comunale, a cui fa capo il sindaco FI Sergio Abramo, disporrà un crocifisso per ogni singola aula delle scuole di formazione primaria e secondaria presenti sul territorio. Un messaggio forte e chiaro di contestazione che, quasi per certo, non mancherà di accalorare la già rovente polemica di questi giorni.

" La commissione Pubblica istruzione, presieduta da Manuela Costanzo, ha voluto lanciare un forte messaggio finalizzato al rispetto delle tradizione". Lo ha affermato con una nota Giuseppe Pisano, capogruppo di Officine del Sud e membro della giunta consiliare di Catanzaro.

" Il recente dibattito nato, a livello nazionale, sulla presenza o meno del crocifisso nelle scuole non poteva lasciarci immobili . - si legge nello scritto riportato dalla testata online Catanzaroinforma.it - Per questo motivo, e ritengo sia una bella risposta al ministro dell’Istruzione, la commissione ha voluto, con la quasi unanimità dei voti dei presenti, inserirsi a pie’ pari nella discussione scegliendo di autotassarsi per consegnare, a tutte le classi delle scuole elementari e medie inferiori della città che ne sono sprovviste, un crocifisso ".