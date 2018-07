Appiccano incendio al carcere Beccaria di Milano

Violento incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri all’interno del carcere minorile Beccaria di Milano.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, le fiamme sarebbero state appiccate a delle lenzuola da parte di alcuni detenuti che protestavano per le condizioni dei propri alloggi, in particolar modo per il caldo insopportabile.

Il fuoco è stato rapidamente domato dai Vigili del Fuoco accorsi sul luogo, tuttavia non è stato altrettanto semplice riuscire a riportare ordine all’interno dell’istituto, visto il trambusto che è seguito. Complesse soprattutto le operazioni di messa in sicurezza dell’area, dato che i detenuti sono stati temporaneamente condotti nel cortile così da consentire una valutazione dei danni e dell’agibilità dell’ala dell’edificio colpita dalle fiamme.

Complessivamente trenta le persone intossicate dagli effetti del fumo, nessuno in modo grave, che sono state visitate direttamente sul posto dagli operatori del 118; solo per tre detenuti si è reso necessario il trasporto, per accertamenti, ai Pronto Soccorso degli ospedali Fatebenefratelli, San Carlo e San Paolo.

Si sono registrati degli episodi di intossicazione anche per 4 agenti di Polizia Penitenziaria, tre dei quali, fortunatamente, dopo i controlli di routine, hanno potuto far ritorno nelle loro case senza alcuna conseguenza.