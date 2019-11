Don Biancalani mantiene la promessa, in chiesa si canta “Bella Ciao”

Don Massimo Biancalani, discusso parroco di Vicofaro (Pistoia), mantiene la promessa fatta alcuni giorni fa e, al termine della messa di questa domenica mattina, canta “Bella Ciao” in chiesa insieme ad uno sparuto gruppo di fedeli.

Un forte messaggio che, ancora una volta, chiarisce la posizione del religioso. Del resto Don Biancalani non ha mai fatto mistero del proprio pensiero. Malgrado le rimostranze di un nutrito numero di parrocchiani, non ha esitato a trasformare i locali della chiesa in un centro d'accoglienza per stranieri. Poco importa che i residenti di Ramini, stanchi della situazione che si è venuta a creare, abbiano addirittura richiesto la sua rimozione dal ruolo di parroco.

Giovedì scorso, dopo avere mostrato entusiasmo per il neo-nato movimento delle “Sardine”, Biancalani ha subito voluto seguire la corrente. “Anche Vicofaro non si lega. Nessun dialogo con chi fomenta odio" , ha infatti affermato con orgoglio sulla propria pagina Facebook, per poi promettere: "Al termine della Messa la domenica canteremo 'Bella Ciao'".

Una dichiarazione che, questa volta, non è piaciuta neppure alla diocesi pistoiese dato che, a breve distanza del post di Biancalani, era arrivata la risposta della Curia.

"In chiesa nelle celebrazioni liturgiche non si possono eseguire canti inadeguati alla liturgia, come del resto il buon senso dovrebbe già far capire" , si legge nella nota rilasciata dalla diocesi e riportata da "La Nazione". "Alla manifestazione pubblica di una posizione non corretta in campo ecclesiale purtroppo non si può che rispondere con un'altra pubblica e netta presa di posizione di biasimo nei confronti di un comportamento provocatorio assolutamente inopportuno e oltretutto controproducente, che arriva dopo ripetuti richiami a una maggiore attenzione all'uso dei social. Le manifestazioni o le prese di posizione personali richiedono altri contesti e altri luoghi".

Un chiaro messaggio, bellamente ignorato. Questa mattina, al termine della funzione, Don Biancalani ha lasciato l'altare per avvicinarsi ad un gruppetto di fedeli. Sorrisi e cellulari alla mano, i cori di "Bella Ciao" hanno riempito la chiesa, come promesso.

"Buona domenica a tutti" , ha poi augurato il parroco, rivolgendosi al giornalista de "Il Tirreno". "Noi facciamo questo per loro. Sono tanti ed è una situazione drammatica" , ha precisato, riferendosi agli extracomunitari ospitati dalla sua parrocchia.

"I cristiani sono partigiani della Giutsizia, dell'amore e della solidarietà" , ha infine dichiarato, come riportato da "La Nazione".

" Ricordate il prete toscano che vorrebbe portare tutta l'Africa in Italia? Oggi concertino "sardinante" di "Bella Ciao"... a Messa! Tra un po' lo vedremo a Sanremo! (Roba da matti!)" , ha commentato Salvini sulle proprie pagine social.