Don Ciotti vuole lo sbarco dell'Open Arms: "Il popolo deve accogliere"

Don Luigi Ciotti e monsignor Giovanni Ricchiuti si schierano contro la gestione del caso Open Arms. In una nota diffusa si legge che " quello che sta avvenendo con le 138 persone da troppi giorni stipate sulla Nave Open Arms senza possibilità di essere sbarcate ci sembra una provocazione impietosa e disumana ". Entrambi avevano già detto la loro relativamente alla vicenda della nave Diciotti: " La situazione in cui versano le 177 persone imbarcate nella nave Diciotti, a cui viene impedito di mettere piede a terra, ci retrocede - come tante altre vicende recenti e meno recenti - nel grado di civiltà e di umanita ".

"Bisogna accogliere"

I due poi sottolineano come " le persone continuano a morire in mare! Non vogliamo intrometterci nelle valutazioni della Procura né nelle questioni partitiche, in questi giorni molto tese. Vogliamo però ribadire che le persone si soccorrono e si accolgono. È questo il dovere della politica, ma è anche il compito di un popolo che ha dimostrato tante volte la sua vocazione all'ospitalità ".