Dorme in veranda, ha mal di testa. Nell'orecchio le trovano un ragno

Si è addormentata in veranda, come accade spesso durante l'estate. Un sonnellino innocuo, che però le ha provocato un enorme spavento e una corsa in ospedale. Lekshmi L è una donna indiana e quando si è svegliata aveva un fortissimo mal di testa. In un primo momento non ha sospettato nulla, pensando di essere di fronte ad una normale cefalea. Ma si sbagliava: la colpa era di un ragno

La donna infatti poco dopo ha iniziato a sentire un formicolio all'orecchio e, secondo quanto riportato dal Sun, il mal di testa non dava segni di voler diminuire. Così è corsa all'ospedale, dove i medici l'hanno visitata e sono rimasti a bocca aperta. All'interno del cavo auricolare, infatti, si era infiltrato un grosso ragno. Che da qualche ora stazionava e si muoveva nel padiglione auricolare.