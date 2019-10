Dramma a Salerno, malore in classe: studentessa muore durante interrogazione

Terribile tragedia questa mattina all'istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno. Una studentessa di 16 anni è morta in classe dopo aver accusato un malore. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si è consumato in pochi minuti.

L’adolescente, che frequentava la terza F, era impegnata in una interrogazione alla lavagna quando improvvisamente ha perso i sensi ed è crollata a terra dopo aver battuto con violenza la testa contro la cattedra.

La giovane è stata immediatamente soccorsa, prima dal docente presente in aula e dai compagni e poi dal personale sanitario del Saut. I medici, però, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso.

Proprio per consentire il regolare svolgimento degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, il preside della scuola, Nicola Annunziata, ha invitato gli studenti a non uscire dalle loro aule. “Siamo tutti sconvolti” , ha dichiarato il dirigente scolastico visibilmente scosso.

La 16enne, che proveniva da San Mango, era descritta da tutti come una studentessa brillante. Sotto choc e distrutti dal dolore i familiari dell’adolescente, così come i professori e i compagni di classe.