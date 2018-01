Drogata e stuprata a Milano, il video che incastra il branco

L'hanno attirata in un pub di Porta Romana, a Milano, con la scusa di un drink. Poi uno di loro, di nascosto, prende un cocktail dal bancone, lo appoggia su un tavolo, estrae un flacone dalla tasca e versa una sostanza nella bevanda.

Lo mostra un video (guarda) diffuso dai carabinieri di Milano che così hanno incastrato il branco di stupratori che la notte tra il 13 e il 14 aprile dello scorso anno ha somministrato per ben tre volte a una 23enne la cosiddetta "droga dello stupro", una sostanza inodore, incolore e insapore a base di benzodiazepina capace di allentare i freni inibitori, far perdere i sensi e la memoria.

Per questo sono stati arrestati ora tre italiani, un uomo di 48 anni, un 28enne e un 22enne, di cui i primi due risultano recidivi per reati di violenza sessuale. I tre sono accusati di averla drogata e portata in stato di incoscienza in un appartamento non lontano dal locale e di averla stuprata ripetutamente per diverse ore mentre lei urlava "Basta, basta". Lei si è svegliata solo il giorno dopo, confusa. I tre le hanno fatto credere di aver assunto cocaina e che loro l'avevano in qualche modo "salvata". Una volta a casa la ragazza ha accusato dolore anale e le è tornata in mente un'immagine dello stupro. Dalle analisi del sangue che le sono state fatte i livelli di droga che aveva in corpo erano quattro volte superiori al consentito. Dagli stessi rilievi sono anche emersi i Dna di due dei colpevoli. A cui si aggiunge ora il filmato delle telecamere di sicurezza del locale che ha permesso di incastrare anche il terzo e di provare che di consenziente in quei rapporti c'era davvero poco.