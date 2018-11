E ora la Isoardi replica alle critiche per lo scatto con Salvini: "Era la foto più bella"

Della fine della storia d'amore tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi ne hanno parlato un po' tutti, lei, lui, i giornalisti, i conduttori... tutti.

A iniziare il tam tam mediatico è stata proprio la conduttrice de La prova del cuoco che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto intima con Matteo Salvini. E proprio questa foto e la "spettacolarizzazione" dei sentimenti non è piaciuta a molti e fra questi c'è pure Salvini. Il ministro dell'Interno, infatti, ha ribadito più e più volte che non vuole parlare della sua vita privata "perché agli italiani non interessa. Forse "qualcuno aveva altre priorità".

E ora, su questa foto che sta facendo tanto discutere perché consierata intima da qualcuno, studiata a tavoltino da altri, ci è tornata la Isoardi. Dopo le centinaia di attacchi ricevuti per quello scatto, Elisa si è difesa: "Ma perché dite che l'avrei umiliato? È una foto bellissima e molto dolce. Ma non riuscite a capire quanto amore c’è? Tra l'altro era la foto più bella che avevo".

Probabilmente, qualcun altro non la pensa così...