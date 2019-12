Ecco chi è la ragazza del dito medio contro Salvini

Il suo profilo Instagram è stato disattivato, così come quello Twitter. Quello su Facebook, invece, è aperto, ma solo parzialmente. Si chiamerebbe Erika Labbe la ragazza che dopo essersi trovata Matteo Salvini come vicino di posto in aereo, ha approfittato del Salvini dormiente per fargli il dito medio e immortalare il tutto in un selfie che ha sollevato un polverone.

Di Erika Labbe, che si fa chiamare "La gotica sweet", non si sa molto, neanche spulciando il suo profilo Facebook, aperto a tutti, ma limitato a livello di informazioni e contenuti se non si è "amici" della giovane sulla piattaforma di Mark Zuckerberg.

L'unica cosa nota è la breve descrizione, che recita così: "I'm more than this". Che tradotto in italiano significa "Sono più di così". Poi, nulla più, se non una foto profilo su uno scoglio al mare e sei foto in compagnia di amiche, amici e di quello che forse è il suo fidanzato. "Artista incompresa, gattara, amante della carbonara e di ogni cosa grassa, 19 years old (portati male)" si leggeva invece in quella che era la "mini biografia" su Instagram, prima della chiusura del profilo.

"Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa. Torna su Instagram" , esce fuori sulla schermata se si clicca sul profilo Instagram di "la_gotica_sweet".

Il leader della Lega l'ha presa con il sorriso e con ironia ha ripubblicato sui propri canali social la foto incriminata, scrivendo: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione" .

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazionepic.twitter.com/jhfQaG3f99 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 18, 2019