Famiglia Cristiana: "Salvini ha perso la guerra con le ong"

"Del resto qualunque legge degna di questo nome mira alla salvezza degli uomini. Altrimenti non è una legge giusta e merita la disobbedienza civile". Famiglia Cristiana non ha dubbi sulla vicenda di Sea Watch 3. Dunque, anche per deduzione logica, non ne ha neppure in relazione a quello che sta accadendo attorno all'imbarcazione denominata Alex. E quella del ministro dell'Interno Matteo Salvini alle Organizzazioni non governative, come viene evidenziato nello stesso articolo di cui stiamo parlando, non sarebbe altro che una "guerra (persa)".

I media cattolici hanno aspettato qualche tempo, ma poi hanno iniziato a rumoreggiare, com'è spesso accaduto nel corso delle ultime due stagioni estive, rispetto a " questa politica che ci tira tutti fuori dal consorzio umano". Ieri vi abbiamo raccontato dei punti sollevati da L'Osservatore Romano, che è edito dalla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. Che in Vaticano propendano per i porti aperti, l'accoglienza dei migranti e la fine dei rigidismi non è una cosa insolita da qualche tempo.

Nel caso del settimanale cristiano-cattolico sopracitato, questa volta ne viene fuori quasi un'analisi politologica: " La politica dei porti chiusi e la mistificazione dei cooperanti che salvano vite in mare produce solo ostilità in campo europeo". Quello che i contratri alla linea del rigore chiamano isolazionismo, dunque, produrrebbe un effetto nefasto per il sistema paese: il mancato riconoscimento da parte degli organi e degli enti sovranazionali relativamente agli incarichi ricoperti da politici del Belpaese.

La difesa delle Ong che viene presentata, poi, non sembra prevedere alcun dibattito: viene presa in considerazione l'espressione "Angeli e Demoni", che in questi giorni è tornata d'attualità per un altro caso, quello dell'inchiesta su quanto potrebbe essere accaduto a Bibbiano. Ecco, su Famiglia Cristiana, che invece si riferisce agli accadimenti legati alle Ong, pare che gli angeli siano coloro che operano all'interno delle organizzazioni che "salvano vite", mentre i demoni sarebbero gli "scafisti". E i due piani non dovrebbero essere confusi perché - viene ribadito - "non vi è alcun rapporto". Carola Rackete? Quanto messo in campo da "La Capitana" viene tutto fuorché condannato. Al contrario di quanto fatto dal ministro dell'Interno, che sarebbe invece destinato alla sconfitta.