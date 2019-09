Ferrara, sindaco leghista compra 385 crocifissi per le scuole

Arriveranno domani, in tempo per l'inizio della scuola. Così, 385 crocifissi andranno a riempire le pareti di nidi, asili, scuole elementari e medie del Comune di Ferrara.

Il sindaco leghista della città, Alan Fabbri, ha ordinato i crocifissi con croce in legno e corpo in lega di metallo argentata, a una ditta riminese, che li consegnerà domani negli uffici comunali. Il sindaco, alla guida della prima giunta di centrodestra della città dopo ben 74 anni di dominio di centrosinistra, ha deciso di spendere 1.703 euro, per non far mancare il simbolo religioso nelle classi delle scuola.