Firenze, il messaggio prima dell'agguato: "Domani sarò morta"

Parla in esclusiva alle telecamere di Mattino Cinque l'amico della ragazza 17enne trovata in una pozza di sangue e con un frattura al cranio sabato mattina, nel parco dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino (Firenze). Alla trasmissione racconta di un messaggio inviatogli venerdì, il giorno prima, in cui si legge: "Domano sarò morta, addio tesoro".

Poche parole, inviate alle 5.40 e che secondo il giovane è "improbabile" che siano state inviate dalla giovane. A Mattino Cinque racconta anche di averla vista sia dentro che fuori dalla discoteca.

" Aveva litigato con i suoi amici fuori dal locale, anche in modo abbastanza acceso - dice -, era con loro per cui dubito che sia andata da sola nel parco ". E poi descrive gli amici come " ragazzi agitati, abbastanza casinisti ".

A ritrovare la giovane una donna che passeggiava nel parco, abbastanza isolato. Abbastnza da impedire di sentire le richieste d'aiuto da parte della ragazza, trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Empoli.