Gabrielli: "Roma ha problemi ma non è Gotham City"

"Che Roma abbia i suoi problemi credo che nessuno lo disconosca, ma arrivare a rappresentare la nostra capitale come Gotham City..." . È quanto ha dichiarato il capo della polizia, Franco Gabrielli, a margine di un evento per i 70 anni della rivista “Polizia moderna” in merito all’uccisione del 24enne Luca Sacchi.

Lo stesso Gabrielli ha anche affermato che quanto è accaduto è un fatto gravissimo. La drammaticità dell’episodio, però, “dovrebbe imporre ad ognuno di noi un atteggiamento di grande riflessione e rispetto". Il capo della polizia, allo stesso tempo, ammette di essere particolarmente soddisfatto della risposta immediata delle forze dell'ordine che hanno svolto il lavoro di indagine “senza gelosie” . E non solo.