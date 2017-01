Gaffe della Casa Bianca: Theresa May diventa una star del porno

La premier brittanica Theresa May, senza la "h" nel nome, si trasforma in Teresa May, ovvero una nota star del soft porno.

È questa l'ultima gaffe dell'amministrazione Trump in politica estera. Dopo aver confuso il ministro degli Esteri australiano Julie Bishop per il premier Malcolm Turnbull, l'ufficio stampa della Casa Bianca ha sbagliato a scrivere il nome della May facendo così risultare, in due documenti, che il presidente Donald Trump avrebbe incontrato un'attrice porno.

Gli errori, notati dal Daily Mail, sono stati ripetuti due volte nel comunicato di ieri con il quale la Casa Bianca annunciava l'agenda odierna degli incontri di Trump e una volta in un comunicato dell'ufficio del vice presidente. Il tutto è stato poi corretto.

"Nel pomeriggio il presidente parteciperà ad un incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Teresa May", recitava la nota dell'ufficio stampa della Casa Bianca. E qualche riga dopo la 'h' era di nuovo sparita nel previsto "pranzo di lavoro con Teresa May...".

Ancora una volta, nella nota dell'ufficio di Mike Pence il nome di battesimo della premier inglese è diventato quello della star di un video per la canzone Smack My Bitch Up del gruppo The Prodigy.

"È per questo che Donald Trump era eccitato di incontrarla?", commenta ironico il tabloid britannico Mail online.