Gb di Monza, Al Bano canta l'inno. Polemica per il dettaglio del cappello

L’esibizione di Al Bano Carrisi al Gp di Monza continua a far parlare. Ieri, dopo la partenza delle monoposto e la vittoria di Hamilton sulle Ferrari, i social si erano divisi sulla performance canora del cantante. E oggi invece l'attenzione si concentra sul dettaglio del cappello.

L’esecuzione dell’Inno d’Italia, infatti, è stata affidata a Al Bano ma alcuni utenti non hanno apprezzato l’arrangiamento proposto dal cantante. “Si sentiva la mancanza di #Romina...", ha sottolineato qualcuno maliziosamente. " Sangue dalle orecchie – ha scritto invece Dani -Come rovinare l'inno più bello del mondo ”.

E mentre per Franco "è riuscito a trasformare l'inno d'Italia nel ballo del qua qua", c’è chi sommessamente ha fatto notare al salentino che per interpretare la canzone simbolo dell’Italia forse sarebbe stato necessario togliersi il cappello. A dire il vero Al Bano difficilmente si separa dal suo copricapo. Ma per alcuni sarebbe stato giusto prevedere un po’ di accortezza in più per un momento importante come quello in cui si canta l’inno nazionale.