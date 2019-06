Greta Thunberg lascia scuola per il clima: "Il tempismo è cruciale"

Oramai del tutto dedita alla difesa dell'ambiente, la 16enne Greta Thunberg ha intenzione di mettere temporaneamente da parte la propria istruzione e di lasciare la scuola per almeno un anno. Lo scopo è quello di dedicarsi alla lotta per la difesa del clima.

Questo, almeno, è quanto alcune fonti vicine alla ragazzina svedese avrebbero riferito all'agenzia di stampa DPA. Il prossimo settembre, infatti, Greta presenzierà al summit sul clima di New York, per poi dirigersi in Cile, dove prenderà parte alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Troppi impegni, insomma, per poter pensare anche alla scuola.

La giovane svedese è ormai divenuta un simbolo. Da mesi la sua battaglia per difendere il pianeta sta andando avanti, riuscendo ad avere un forte impatto anche fra molti suoi coetanei, che stanno cercando di emularla.