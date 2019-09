I dottori hanno asportato un tumore al cervello tenendo sveglio paziente

"Un intervento per rimuovere un tumore dal cervello, perfettamente riuscito ". Ma quella compiuta dai medici dell'ospedale Umberto I di Nocera, in provincia di Salerno, non è stata solo un'operazione ben riuscita, ma anche eccezionale. Infatti, il paziente ha subito l'intervento al cervello rimanendo sveglio.

Mercoledì, i dottori hanno asportato un cancro di 8 centimetri a un paziente napoletano di 30 anni, tenuto sveglio durante il corso dell'operazione. I medici, per preservare l'area della parola, hanno usato la tecnica dell'awake craniotomy, che prevede cioè che il paziente rimanga sveglio e collaborativo, rispondendo ad alcune domande che gli pongono i neuropsicolgi, mentre il chirurgo opera l'area del cervello interessata. L'operazione, durata circa 4 ore, ha permesso di asportare completamente il tumore.