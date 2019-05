Igor il russo: "Ho ucciso per difesa, il carcere è un'avventura"

"Ho ucciso per difesa, quando vengo attaccato reagisco" . Norbert Feher Ezechiele, conosciuto in Italia come Igor il russo, spiega così le uccisioni, per le quali è stato condannato all'ergastolo in Italia. Ora si trova in Spagna, sel carcere di massima sicurezza a Zuera, in attesa di essere processato.

Lì è tenuto in isolamento, sempre con le manette ai polsi quando esce dalla cella e guardato a vista dagli agenti penitenziari. Il killer più pericoloso degli ultimi anni aveva ucciso, nell'aprile 2017, Davide Fabbri, un barista del Bolognese e la guardia volontaria Valerio Verri. Poi era fuggito, facendo perdere ogni traccia di sè per mesi, prima di essere catturato a Turuel, a dicembre del 2017.

Dice di aver ucciso solamente per difendersi: " Sono stato addestrato così, durante il servizio militare in Ungheria. Sono stato lì un anno e mezzo circa, ho imparato a difendermi a costo di uccidere" , racconta Igor durante un'intervista a Libero. Ma, afferma, che "con i delitti in Italia le cose comunque non sono andate come dicono ": Verri, a sua detta, gli aveva dato l'impressione di essere armato e per questo il killer gli aveva sparato. Un'azione che aveva il solo scopo di difesa.

Dice di aver fatto del male solo " involontariamente ", ma non cambierebbe quasi nulla di quello che ha fatto. Solo una cosa: " Sono stato arrestato perché con l' auto sono finito nel fosso. Ho battuto la testa, dovevo per forza fermarmi. Ecco, se potessi tornare indietro anziché a destra verso le guardie civil, andrei a sinistra ". E non c'è segno di pentimento nelle parole di Igor, perché è convinto che quanto sia capitato " non è stato un caso. È tutto scritto ". Non solo. Alla giornalista che gli chiede se ammazzerebbe ancora, risponde: " Sì, se è necessario. Sono stato addestrato così. In certi casi il male è indispensabile ". Parole che suonano come un controsenso, dato che Igor è molto credente: prega 5 ore al giorno e l'unico libro che legge, a parte i fumetti, è la Bibbia. Ma, spiega lui, nelle Sacre Scritture, oltre al comandamento " non uccidere", "c'è anche il perdono ".

In Italia per nove anni, il killer più spietato degli ultimi tempi, non vede sua madre e la sua famiglia da 18 anni, " perché per digerire certe cose serve tempo. C' è un tempo per tutto" . Ma lui sostiene di essere "molto sereno ", anche se deve passare i suoi giorni da solo, senza poter parlare con nessuno, guardare la tv o ascoltare la radio. Perché in questa condizione dice di stare bene: una sola cosa gli manca, guardare Dragon Ball. E la sua Bibbia originale, sequestratagli dagli agenti.