Invito di Obama alle nozze di Harry e Meghan già caso di Stato

Harry e Meghan vorrebbero gli Obama al loro matrimonio, ma l'invito per l'ex presidente degli Stati Uniti e per la ex first lady Michelle rischia di rivelarsi più problematico di quanto si possa pensare.

Sarebbe il governo britannico di Theresa May ad avere forti dubbi sulla questione, scrive il tabloid Sun. E se è vero che il principe e futuro sposo è buon amico degli Obama, che incontrò agli Invictus Game, dall'altra parte c'è una questione di etichetta che ha spinto l'esecutyivo ad esortare la coppia a un passo indietro "per paura di far infuriare Donald Trump", che peraltro secondo altre voci potrebbero non essere invitato.

L'indiscrezione del Sun non ha trovato né probabilmente troverà una conferma ufficiale, ma non è difficile credere alla preoccupazione di Londra, che già non ha rapporti particolarmente rosei con l'amministrazione di Washington. In passato sono diverse le occasioni in cui si sono vissuti attriti tra i due Paesi, inclusa la scelta del presidente Trump di amplificare su twitter, con alcuni retweet, le idee del gruppo di estrema destra Britain First, mettendo in serio imbarazzo la May.